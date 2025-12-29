Zan Vipotnik gjorde avgörande målet för Swansea City mot Oxford United
Swansea City vann med 1–0 på bortaplan mot Oxford United i Championship. Matchens enda mål stod Zan Vipotnik för i första halvleken.
Det här var Swansea Citys sjätte nolla den här säsongen.
Oxford United–Swansea City – mål för mål
Oxford United har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har tre vinster och två förluster och 5–4 i målskillnad.
Det här betyder att Oxford United nu ligger på 22:a plats i tabellen och Swansea City är på 19:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Swansea med 2–0.
Torsdag 1 januari 16.00 möter Oxford United Ipswich borta på Portman Road medan Swansea City spelar hemma mot WBA.
Oxford United–Swansea City 0–1 (0–1)
Championship, Kassam Stadium
Mål: 0–1 (14) Zan Vipotnik (Josh Tymon).
Varningar, Oxford United: Tyler Goodrham, Jack Currie. Swansea City: Marko Stamenic, Zeidane Inoussa, Melker Widell, Ji-Sung Eom.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oxford United: 1-1-3
Swansea City: 3-0-2
Nästa match:
Oxford United: Ipswich Town FC, borta, 1 januari 16.00
Swansea City: West Bromwich Albion FC, hemma, 1 januari 16.00
