Zan Vipotnik gjorde avgörande målet för Swansea City mot Oxford United

Swansea City vann med 1–0 mot Oxford United

Zan Vipotnik avgjorde för Swansea City

Seger nummer 8 för Swansea City

Swansea City vann med 1–0 på bortaplan mot Oxford United i Championship. Matchens enda mål stod Zan Vipotnik för i första halvleken.

Det här var Swansea Citys sjätte nolla den här säsongen.

Oxford United–Swansea City – mål för mål

Oxford United har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har tre vinster och två förluster och 5–4 i målskillnad.

Det här betyder att Oxford United nu ligger på 22:a plats i tabellen och Swansea City är på 19:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Swansea med 2–0.

Torsdag 1 januari 16.00 möter Oxford United Ipswich borta på Portman Road medan Swansea City spelar hemma mot WBA.

Oxford United–Swansea City 0–1 (0–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (14) Zan Vipotnik (Josh Tymon).

Varningar, Oxford United: Tyler Goodrham, Jack Currie. Swansea City: Marko Stamenic, Zeidane Inoussa, Melker Widell, Ji-Sung Eom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-1-3

Swansea City: 3-0-2

Nästa match:

Oxford United: Ipswich Town FC, borta, 1 januari 16.00

Swansea City: West Bromwich Albion FC, hemma, 1 januari 16.00