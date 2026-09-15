Efter Sirius-succén: Robbie Ure uttagen i Skottlands landslag

Robbie Ure lämnades utanför sommarens VM-trupp.

Nu belönas den 22-årige anfallaren för sina insatser och får för första gången i karriären en plats i Skottlands A-landslag.

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Det har gått undan för den tidigare IK Sirius-stjärnan. Efter en strålande tid i Uppsala, där han noterades för 31 mål och sju assist på 50 matcher, tog Ure nyligen klivet till La Liga och Sevilla. I Spanien har det hittills blivit en assist på fem framträdanden.

Trots en stark vår i Allsvenskan ställdes Ure utanför VM-truppen tidigare i somras. Men efter mästerskapet har Skottland genomfört ett förbundskaptensbyte där Sébastien Pocognoli ersatt Steve Clarke och den nya ledningen väljer nu att ge den 22-åriga anfallaren en chans i truppen.

Skottland ställs inför en intensiv samling i Nations League där de ställs mot Slovenien (borta), Schweiz (hemma), Nordmakedonien (borta) samt Slovenien (hemma).

Skottlands trupp