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Foto: Bildbyrån

Klart: CL-finalerna till Allianz Arena och Camp Nou

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Daniel Karimi
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UEFA har spikat spelplatserna för de europeiska cupfinalerna de kommande åren.
Herrarnas Champions League-finaler återvänder till två av fotbollens mest ikoniska arenor.
Samtidigt som damernas finaler säkras på storklubbsarenor i Frankrike och Wales.

Foto: Bildbyrån

Besluten fattades under UEFA:s exekutiva kommittémöte i Grekiska staden Thessaloniki och sträcker sig fram till 2029.

Herrarnas Champions League:

  • 2028: Allianz Arena (München) – Bayern Münchens hemmaplan får återigen arrangera turneringens absolut största match. Det blir första gången sedan den dramatiska finalen 2012 (”Finale d’Dahoam”), där Chelsea besegrade Bayern inför deras egen hemmapublik.
  • 2029: Spotify Camp Nou (Barcelona) – Barcelonas nyrenoverade arena står som värd för sin första European final i modern tappning. Det blir arenans första Champions League-final sedan den legendariska vändningen 1999, när Manchester United sänkte Bayern München på tilläggstid. Camp Nou klivs därmed in i finrummet som Europas största fotbollsarena.

Damernas Champions League:

Även damernas Champions League får två tungviktare till finalarenor under de kommande åren:

  • 2028: Parc Olympique Lyonnais (Lyon) – Finalen spelas på hemmaplan för Europas mest framgångsrika damlag någonsin, Lyon.
  • 2029: Principality Stadium / National Stadium (Cardiff) – Wales mäktiga nationalarena tar över stafettpinnen för 2029 års final. Arenan, som bland annat arrangerade herrarnas CL-final 2017.

Europa League & Conference League

För de övriga herrturneringarna ställs kompasserna mot Östeuropa och Sydeuropa:

  • Europa League: National Arena i Bukarest står som värd 2028, följt av Serbiens nya nationalarena i Belgrad 2029.
  • Conference League: Juventus Stadium i Turin välkomnar finalen 2028, medan Puskás Aréna i Budapest tar hand om 2029 års avgörande.

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