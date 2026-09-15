Bekräftat: MFF-spelaren missar resten av säsongen
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Säsongen är över för Kenan Busuladzic.
Efter skadan i helgens storseger mot Örgryte står det nu klart att 19-åringen drabbats av en korsbandsskada i vänster knä.
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Det var drygt tjugo minuter in i söndagens möte med Örgryte IS (4–1) som olyckan skedde. Malmö FF:s mittfältstalang Kenan Busuladzic föll ihop i smärtor och tvingades utgå med ett kraftigt lindat vänsterknä.
– Under undersökningen kunde det tyvärr konstateras att främre korsbandet i vänster knä är skadat, meddelar klubben.
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Rehabiliteringstiden efter en korsbandsskada beräknas brukligt till minst åtta månader. Det innebär att 19-åringen som spelat 17 matcher för MFF den här säsongen och nyligen belönades med en plats i Bosnien och Hercegovinas landslagstrupp blir borta under hela den allsvenska guldstriden.
För närvarande lämnas inga ytterligare kommentarer kring ingreppet eller rehabplanen.
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