Åge Hareide sjuk i cancer

Åge Hareide har hjärncancer.

Det berättar han i en intervju med VG.

– En chock, säger Åge Hareide.

Inför Norges landskamp mot Italien rapporterades det i norska medier att, den förre MFF-tränaren, Åge Hareide är allvarligt sjuk.

I samband med detta gick Norges förbundskapten Ståle Solbakken ut med att Hareide ”utkämpar en kamp”.

I en intervju med VG berättar Hareide att han har hjärncancer och att det lett till nedsatt tal och rörlighet.

Norrmannen fick beskedet i somras.

– En chock, säger Åge Hareide till VG om cancerbeskedet.

Familjen hade märkt av, under en fisketur, att något inte stämde med Åge då han började prata annorlunda. Hareide berättar att han ville göra intervjun för att slippa spekulationer.

– Det kom som en chock. Det gjorde det. För oss alla, säger Åges son Bendik till NRK.

Åge Hareide har tagit SM-guld med Helsingborgs IF 1999 och med Malmö FF 2014.

