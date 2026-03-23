BK Forward-spelare sköts ihjäl: ”I år skulle bli hans år”

Under natten till söndag sköts en ung man ihjäl i Örebro.

Han hette Hugo Mosshagen, var 20 år gammal och spelade i fotbollsklubben BK Forward.

– Man har förlorat ett av sina barn på ett helt onödigt sätt, säger pappan Joakim Gunnarsson till Expressen.

Foto: Alamy

Örebro är i sorg.

Strax före midnatt under lördagen sköts Hugo Mosshagen, 20, ihjäl på en parkeringsplats i bostadsområdet Väster i Örebro.

Hugo fördes därefter till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Enligt polisen var 20-åringen helt ostraffad och saknade kände kopplingar till gängkriminaliteten.

I en intervju med Expressen berättar Hugo Mosshagens pappa, Joakim Gunnarsson, att sonens stora dröm i livet var att bli fotbollsproffs. Hugo spelade sin fotboll i Örebro-klubben BK Forward.

– Hans stora dröm var att bli fotbollsproffs. Han la all sin tid på det och i år skulle bli hans år, säger pappan till tidningen och berättar om den enorma sorg familjen går igenom.

– Det är en tomhet. Ena sekunden är man jättearg och nästa är man ledsen. För man har förlorat ett av sina barn på ett helt onödigt sätt. Ett helt meningslöst sätt.

Mamman till Hugo, Marie Mosshagen, berättar att hennes son förutom fotbollen även var engagerad i kyrkan.

– Vi känner ju att han är hos Gud. Vi vet att han har det bra där uppe, säger hon till Expressen.

Flera av Hugos vänner och lagkamrater i BK Forward hade tagit sig till Citykyrkans ljusmässa under söndagskvällen.

I ett uttalande på sin hemsida skriver Örebro-klubben följande, till minne av Hugo:

”Igår vaknade vi till en fruktansvärd händelse. Vi sörjer en mycket fin och talangfull målvakt, en uppskattad lagkamrat och vän”, inleder de.

”På Trängens IP rörde sig människor som vanligt under dagen, men ingenting var som vanligt. Blickar möttes, armar slöts om varandra, och tystnaden sa mer än orden någonsin kunde”.

”Ljus tändes vid minnesstunden i kyrkan, och i klubben hängde hans målvaktströja och handskar i båset, omgivna av bilder, ljus och blommor. När skymningen föll gick lagkamrater till minnesplatsen för att tända kvällens sista ljus, ett försök att hålla mörkret borta, även om inget ljus kan ersätta det som har slocknat”

Vila i frid, Hugo.