Ivan Toney i nytt blåsväder: Åtalas för misshandel

Den engelske landslagsmannen har ett nytt åtal hängande över sig. 30-åringen står åtalad för misshandel.

Händelsen ska ha ägt rum vid en nattklubb i London.

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Ivan Toney representerade England i sommarens VM-turnering och fick bland annat starta bronsmatchen mot Frankrike. 30-åringen, som just nu tillhör saudiska Al-Ahli, har ett förflutet av skandalrubriker om sig. Bland annat stängdes anfallaren av i åtta månader 2023 efter att ha brutit mot Premier Leagues bettingregler. Då tillhörde Toney Brentford.



Nu verkar det som att stjärnan har hamnat i nytt blåsväder. Ivan Toney står enligt BBC åtalad för en misshandel som ägde rum i december 2025. Den 31 juli väcktes åtalet och Toney ska sammanträda vid Westminister tingsrätt den 24 september.



Misshandeln ska ha skett på en nattklubb i centrala London.