TV: Daniel Svensson målskytt i Der Klassiker-förlust

Under lördagen ställdes Borussia Dortmund mot Bayern München.

Då skulle en mycket jämnt tillställning sluta med Bayern-seger.

Detta efter att Joshua Kimmich avgjort Der Klassiker i slutminuterna.

Foto: Alamy

Tysklands i särklass största match spelades under lördagskvällen.

Då talar vi förstås om Der Klassiker mellan Borussia Dortmund och Bayern München, i dag på Westfalenstadion.

Matchen mellan de två giganterna fick sitt första mål efter 26 minuter, genom Nico Schlotterbeck efter assist av Daniel Svensson. Därefter skulle Bayern München vända på matchen i den andra akten, genom två mål från engelsmannen Harry Kane som kom upp i 30 ligamål denna säsong.

Det sista ordet var dock inte sagt och vi skulle få en svensk målskytt. Matchminuten var 83 när Daniel Svensson mötte ett inlägg på volley och placerade in 2-2-målet.

För svensk del slutade dock matchen i moll, då Joshua Kimmich avgjorde mötet i den 87:e minuten.

Bayern München leder nu Bundesliga med elva poäng ner till Borussia Dortmund.