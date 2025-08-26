Så ställer Kalmar och Helsingborg upp

Den 20:e omgången i superettan går i mål under tisdagen.

Detta efter att Kalmar FF och och Helsingborgs IF har mött mot varandra på Guldfågeln arena.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån.

Efter 19 omgångar av superettan har Kalmar FF spelat ihop 38 poäng och ligger en poäng bakom Örgryte IS på förstaplatsen.

Helsingborgs IF har i sin tur tagit 27 poäng och placerar sig själva på en tiondeplats i tabellen.

Under tisdagskvällen ställs de två storklubbarna mot varandra på Guldfågeln arena.

Då står det bland annat klart att KFF byter målvakt då Samuel Brolin dras med en skadad hand.

Startelvor:

Kalmar FF: Kindberg; Mamatsashvili, Sjöstedt, Saetra, Jansson – Kalinauskas, Sosseh, Gojani, Motaraghebjafarpour – Nnmani, Jebara.

Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Birkfeldt, Nilsson, Bengtsson – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Akimey – Svensson, Johansson.