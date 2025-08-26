Så ställer Kalmar och Helsingborg upp
Den 20:e omgången i superettan går i mål under tisdagen.
Detta efter att Kalmar FF och och Helsingborgs IF har mött mot varandra på Guldfågeln arena.
Matchen har avspark klockan 19.00.
Efter 19 omgångar av superettan har Kalmar FF spelat ihop 38 poäng och ligger en poäng bakom Örgryte IS på förstaplatsen.
Helsingborgs IF har i sin tur tagit 27 poäng och placerar sig själva på en tiondeplats i tabellen.
Under tisdagskvällen ställs de två storklubbarna mot varandra på Guldfågeln arena.
Då står det bland annat klart att KFF byter målvakt då Samuel Brolin dras med en skadad hand.
Startelvor:
Kalmar FF: Kindberg; Mamatsashvili, Sjöstedt, Saetra, Jansson – Kalinauskas, Sosseh, Gojani, Motaraghebjafarpour – Nnmani, Jebara.
Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Birkfeldt, Nilsson, Bengtsson – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Akimey – Svensson, Johansson.
