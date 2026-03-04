Karin Lundins nya jobb – blir sportchef i Örgryte

Karin Lundin spelade damallsvenskan i fjol.

Nu fått hon ett nytt jobb.

Hon blir sportchef för Örgrytes damlag.

Foto: Bildbyrån

Karin Lundin har spelat i Fiorentina och på meritlistan finns SM-guld samt silver i Coppa Italia och spel i Champions League. I fjol spelade hon damallsvenskan med Alingsås. Nu har hon fått ett nytt uppdrag.

Lundin är ny sportchef för Örgrytes damlag.

– Jag ser verkligen fram emot att driva damsidan som sportchef för dam och ta ansvar för att utveckla den elitförberedande tjejverksamheten i ÖIS. Att starta upp en elitförberedande satsning inom en redan etablerad och stark tjejverksamhet känns som helt rätt väg att gå, och det är väldigt inspirerande att få vara en del av den resan. Här ska tjejer känna att de har möjlighet att satsa fullt ut på sin fotboll, oavsett vilken ambitionsnivå de vill ta sig an, säger Karin Lundin via klubbens uttalande.

Pontus Farnerud säger följande:

– ÖIS har kontinuerligt utvecklat damverksamheten och ambitionen är att fortsätta utvecklas där Karin får en nyckelroll. Karin har med sin spelarkarriär samlat på sig mycket erfarenhet som kommer hjälpa henne i rollen och det känns väldigt bra att vi kommit fram till en lösning som vi långsiktigt tror kommer bli väldigt bra för ÖIS.

Karin Lundin börjar sitt uppdrag den 9:e mars.