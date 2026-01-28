Schelin prisas av kung Carl XVI Gustaf

Lotta Schelin har fått motta ett ärofyllt pris.

Detta då hon kommer att få medaljen för sina förtjänster inom svensk idrott från kung Carl XVI Gustaf.

Foto: Bildbyrån

Lotta Schelin är en av de största svenska damfotbollsspelarna genom alla tider.

Nu har hon prisats, av kung Carl XVI Gustaf. Detta då hon har fått motta medaljen för förtjänster inom svensk idrott.

Den före detta Blågult-anfallaren är den spelare som har gjort flest mål i landslaget, hela 88 stycken på 185 matcher.

Schelin avslutade sin karriär år 2018 och är just nu den spelare som har gjort femte mest matcher för damlandslaget.

Hans Majestät Konungens medalj delas ut den 15 april på Kungliga slottet.