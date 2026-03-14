Skandalscener på Strandvallen – inkastade bengaler

Kvartsfinalen mellan Mjällby och Malmö FF kantades av tråkiga scener.

Efter att hemmalagets 4–0-mål kastade MFF-klacken in flertalet bengaler på planen.

Matchen återupptogs efter ett kort avbrott.

Det var efter Villiam Granaths 4–0 mål som topplocket gick för en klick tillresta MFF-supportar. Flera bengaler kastades in på planen mot de egna spelarna.

Scenerna ledde till att matchen avbröts och efter drygt 15 minuter kunde den återupptas igen. När matchen drog igång hade en del av den tillresta MFF-klacken lämnat Strandvallen.

