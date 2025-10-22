TV: Lennart Karl, 17, slår till för Bayern München

Han är 17 år och har gjort sitt första mål i Champions League.

Då talar vi om Bayern Münchens Lennart Karl som slog till mot Club Brügge.

Foto: Alamy

Under onsdagen ställdes Bayern München mot Club Brügge i Champions League.

Då skulle hemmalaget gå på knock i den första halvleken.

Redan efter fem minuter slog den 17-årige supertalangen Lennart Karl till för den tyska gigant-klubben med sitt första mål i Champions League.

När domaren sedan blåste för halvtid hade Harry Kane fyllt på till 2-0 och Luis Diaz utökat ledningen med en riktig kanon.