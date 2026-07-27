Uppgifter: Chelsea vill värva Liverpool-ikon
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Chelsea vill ha in rutin i truppen.
Londonklubben visar intresse för Jordan Henderson, 36, enligt uppgifter.
Nyligen kom rapporter om att Chelsea vill plocka in Premier League-veteranen Danny Welbeck. Nu ska Londonklubben vara intresserad av ytterligare en rutinerad spelare.
Enligt Sky Sports visar Chelsea intresse för Jordan Henderson, 36. Samtidigt ska det finnas flera klubbar i Premier League som har den förre Liverpoolstjärnan på sin önskelista.
Henderson lämnade Liverpool 2023 med flera inhemska titlar och ett Champions League-guld på CV:t. Sedan dess har han spelat i Al-Ettifaq och Ajax innan han återvände till England för att skriva på för Brentford.
36-åringens avtal med Brentford sträcker sig till sommaren 2027.
Den här artikeln handlar om: