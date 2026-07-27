Uppgifter: Chelsea intresserade av Danny Welbeck

Chelsea håller ögonen på en Premier League-veteran.

Enligt The Athletic kan Danny Welbeck bli aktuell för klubben.

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Danny Welbeck missade endast en match för Brighton & Hove Albion i fjol och bidrog med 13 mål framåt. Nu kan 35-åringen få ytterligare ett lyft under sina sista år av karriären.

Enligt The Athletic undersöker Chelsea möjligheten att värva den engelska anfallaren. Welbecks spelartyp ska vara i den nya tränaren Xabi Alonsos smak.

Anfallaren har en lång karriär i Premier League bakom sig i klubbar som Watford, Arsenal och Manchester United, där han också fick sin fotbollsfostran. Totalt har Welbeck spelat 400 matcher i den engelska högstaligan.

35-åringen har även representerat England 42 gånger och svarat för 16 mål, bland annat mot Sverige i EM 2012.