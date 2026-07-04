Uppgifter: Sandefjord slår rekord – säljer Zinedin Smajlovic 

Zinedin Smajlovic lämnar Sandefjord.

Han är klar för Olympiakos.

Affären ska landa på cirka 66 miljoner kronor.

Den norska klubben Sandefjord kommer slå rekord. Enligt Expressen kommer klubben sälja Zinedin Smajlovic till Olympiakos för 66 miljoner kronor.

Han kommer, om försäljningen går igenom, bli klubben största affär i deras historia.

Om inget oförutsett inträffar väntas 22-åringen resa till Grekland inom kort för att genomföra läkarundersökningen och skriva på för Olympiakos.