VM-matcher i natt: Favorit i repris

Frankrike ställs mot Paraguay i kvällen åttondelsfinal.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta.

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VM-turneringens andra åttondelsfinal går av stapeln i Philadelphia mellan Paraguay och Frankrike. Vinnaren kommer att ställas mot antingen Kanada eller Marocko i kvartsfinalen.

Så spelas VM inatt

Paraguay – Frankrike

Arena: Philadelphia Stadium

Philadelphia Stadium Datum: 4 juli

4 juli Avsparkstid: 23:00 (svensk tid)

23:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Förutsättningar

Paraguay stod för sin kanske största skalp någonsin i VM-historien när man slog ut Tyskland på straffar i sextondelsfinalen. En gång tidigare har nationen tagit sig till kvartsfinal, vilket skedde 2010, senaste gången som man var med i VM.

Frankrike kunde med relativ enkelhet städa av Sverige i sextondelsfinalen och man pustar nog ut att man slipper Tyskland i åttondelen. Les Bleus måla av många upp som den främsta guldkandidaten och ett lag som Paraguay bord gedäremd inte vara några strå bekymmer.

Håll ett öga på

Paraguays Julio Enciso har gjort en bra säsong i det franska succélaget Strasbourg. Yttern har även levererat i VM. Han stod för ledningsmålet mot Tyskland senast och assisterade till båda Paraguays mål under gruppspelet

Enciso var också en av endast två spelare i den paraguayanska startelvan mot Tyskland som spelar sin klubbfotboll utanför Nord- eller Sydamerika. Den andra var högerbacken Juan José Cáceres, hemmahörande i ryska Dynamo Moskva.

Visste du att?

Frankrike och Paraguay har ställts mot varandra tidigare i VM-sammanhang, i samma stadie av turneringen dessutom. 1998, med Frankrike som värdnation, gjorde lagen upp i åttondelsfinalen och det krävdes förläning för att skilja de åt.

I den 114:e minuten avgjorde fransmännen genom VM-historiens första Golden goal. Försvaren Laurent Blanc blev den lyckliga matchvinnaren. Frankrike gick därefter hela vägen och fick lyfta VM-pokalen hemma i Paris.

Matchen i matchen

Frankrikes vänsterkant har malts upp som lagets färskat svaghet. Mot Sverige fick Lucas Digne chansen som vänsterback efter några mindre kluckade prestationer från Théo Hernández.

Den som startar till vänster mot Paraguay kommer sannolikt behöva stångas med Miguel Almirón. Yttern blev historisk i premiärmatchen mot Turkiet när han blev utvisad efter att ha täckt munnen. Efter en matchs avstängning har han återvänt till laget och om inget oförutsägbart sker så kommer han starta mot Frankrike.