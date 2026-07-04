JUST NU: Debutant får chansen från start

Malmö FF återstartar säsongen borta mot Degerfors.

Då får 20-åriga Malte Pålsson göra startdebut i allsvenskan.

Se elvorna här nedan!

Foto: Bildbyrån

Malmö FF gjorde en svag vårsäsong vilket ledde till att tränaren Miguel Ramirez fick sparken, knappt ett halvår efter att spanjoren anställdes.

Inför omstarten befinner sig MFF närmre botten än toppen i allsvenskan. Laget ligger på en niondeplats med endast tre poäng ner till den negativa kvalplatsen.

Degerfors har blandat och gett under våren. Värmlandsklubben håller sig nätt och jämnt över strecket med lika många poäng som IFK Göteborg på kvalplatsen. Det är med andra ord en poängmässigt viktig match som spelas på Stora Valla under dagen.

Lagens startelvor

Degerfors IF

Igonen – Sundgren, Ohlsson, Ohlsson, Diatara – Hussein, Karlsson – Netabay, Fritzson, Barsoum – Taranis

Malmö FF

Olsen – Stryger, Djuric, Pålsson, Åstrand John – Busuladzic, Rosengren, Skogmar, Sjöstrand – Haksabanovic, Botheim