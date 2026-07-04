Benjamin Brantlind klar för Strasbourg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Benjamin Brantlind har gjort sin sista match för IFK Göteborg.
Talangen har skrivit på för Strasbourg i Ligue 1.
Det meddelar blåvitt på sin hemsida.
Benjamin Brantlind har länge rankats som en av IFK Göteborgs främsta talanger. Den senaste tiden har tongångarna varit desto stökigare runt tonåringen.
Det hela grundar sig i att klubben ville förlägna Brantlinds kontrakt, som löper ut vid årskiftet. Någon överenskommelse nåddes inte och i januari valde IFK Göteborg att överge förhandlingen.
Nu står det klart att 17-åringen inte väntar ut sitt kontrakt. Istället säljs han till Strasbourg i den franska högstaligan. Enligt uppgifter från Aftonbladet landar övergångssumman på 20 miljoner kronor.
”Vi önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär”, skriver IFK Göteborg kortfattat på sin hemsida.
I Strasbourg blir Brantlind lagkamrat med Sebastian Nanasi, som anslöt till klubben från Malmö FF 2024.
🏠 Already feeling like home 💙🤍 pic.twitter.com/oSEABUmljh
— Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) July 4, 2026
Den här artikeln handlar om: