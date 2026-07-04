Benjamin Brantlind klar för Strasbourg

Benjamin Brantlind har gjort sin sista match för IFK Göteborg.

Talangen har skrivit på för Strasbourg i Ligue 1.

Det meddelar blåvitt på sin hemsida.

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Benjamin Brantlind har länge rankats som en av IFK Göteborgs främsta talanger. Den senaste tiden har tongångarna varit desto stökigare runt tonåringen.

Det hela grundar sig i att klubben ville förlägna Brantlinds kontrakt, som löper ut vid årskiftet. Någon överenskommelse nåddes inte och i januari valde IFK Göteborg att överge förhandlingen.

Nu står det klart att 17-åringen inte väntar ut sitt kontrakt. Istället säljs han till Strasbourg i den franska högstaligan. Enligt uppgifter från Aftonbladet landar övergångssumman på 20 miljoner kronor.

”Vi önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär”, skriver IFK Göteborg kortfattat på sin hemsida.

I Strasbourg blir Brantlind lagkamrat med Sebastian Nanasi, som anslöt till klubben från Malmö FF 2024.