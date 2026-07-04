Malmö vann återstarten mot Degerfors
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Malmö FF och Degerfors möttes på Stora Valla under lördagen.
Då kunde Malmö FF ta hem tre viktiga poäng efter den tuffa våren.
Malmö FF och Degerfors möttes under lördagen i den allsvenska återstarten. Den nya tränaren, Gaute Helstrup, följde MFF från läktaren medan Guillermo Molins ledde laget i Degerfors.
Första halvlek blev mållös men i början på andra kunde Erik Botheim blir MFF:s hjälte när han fick in bollen i mål. Degerfors tryckte på för en kvittering men MFF kunde hålla undan.
– Det var lite av en komma igång-match. Gött att vi fick tre poäng, säger Botheim efter matchen till TV4.
MFF kliver nu upp på en sjätteplats i tabellen.
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Startelvor:
Degerfors: Igonen – Sundgren, S. Ohlsson, S. Ohlsson, Diatara – Hussein, Karlsson – Netabay, Fritzson, Barsoum – Taranis.
Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen, Djuric, Frejd Pålsson, Åstrand John – Skogmar, Busuladzic, Rosengren – Sjöstrand, Botheim, Haksabanovic.
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