Uppgifter: Spelarna ”chockade” över Tuchels beslut

Thomas Tuchel har kritiserats hårt efter förlusten mot Argentina.

Även hans spelare var missnöjda med sättet som tysken hanterade matchen.

Detta enligt uppgifter till The Telegraph.

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England ledde med 1–0 i semifinalen med drygt tio minuter kvar att spela. Då valde Thomas Tuchel att ersätta byta in försvararna Dan Burn och Nico O’Riley. Även mittbacken Ezri Konsa hade tidigare ersatt målskytten Anthony Gordon.

Trots de defensiva bytena lyckades Argentina vända och vinna mot ett lågt stående England. Efter nederlaget har Thomas Tuchel fått sin beskärda del kritik.

– Jag tycker att Tuchels beslut kostade oss matchen, sa den Wayne Rooney i BBC.

Den tidigare landslagsmålvakten Joe Hart menade att tysken gick i samma fälla som hans företrädare Gareth Southgate gjorde under sin sejour.

– Gareth Southgate kritiserades ofta för att England blev för defensiva när laget tagit ledningen i stora matcher. Jag tycker inte att vi såg någon förändring i dag. Trots all beröm Thomas Tuchel har fått visade hans tidiga taktiska drag att han inte litade på sitt lag, sa han i BBC.

Men det är inte bara de engelska medierna som är missnöjda. Enligt uppgifter till The Telegraph var spelarna ”chockade” över de defensiva bytena.

Källor nära det engelska landslaget uppger till tidningen att flera spelare hade föredragit om hållit kvar vid en offensiv linje istället för att backa hem.

Många spelare överraskades också av att det tog fyra minuter från att Argentina tog ledningen innan Thuchel valde att byta in anfallsduon Marcus Rashford och Ivan Toney.

England ställs mot Frankrike i matchen om tredjepris på lördag.