Skandalspelare klar för Fiorentina

Álex Jiménez lånas ut till Fiorentina i Serie A.

Det bekräftar Bournemouth via sina officiella kanaler.

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Bournemouth valde i maj att stänga av högerbacken Álex Jiménez. Detta efter att bilder på olämpliga SMS som spanjoren skickat till en underårig tjej fått spridning på sociala medier.

21-åringen har sedan dess inte fått återvända till planen. Nu meddelar Bournemouth att Jiménez lånas ut till Fiorentina över nästa säsong.

”Klubben önskar Álex väl iför den kommande säsongen”, skriver klubben kortfattat på sin hemsida.

Álex Jiménez har tidigare erfarenhet av Serie A från sin tid i Milan, där det blev sammanlagt 26 ligamatcher innan flyttlasset gick till södra England.