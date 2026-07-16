Uppgifter: AIK vill värva succéspelaren

AIK kan göra en värvning inom allsvenskan.

Enligt Expressen vill klubben knyta till sig Charles Sagoe Jr från Kalmar FF.

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Flera spelare ha rämnat AIK under sommaren. Hittills har endast en spelare gått i den andra riktningen, nämligen mittbacken Hervé Matthys.

Nu kan de snart bli ändring på det. Enligt Expressen jobbar AIK på att få till en värvning av anfallaren Charles Sagoe Jr från Kalmar FF.

Engelsmannen är utlånad till Kalmar FF från Arsenal över hela säsongen. Den detaljen ska dock inte står vägen för en eventuell övergång till gnaget, enligt uppgifterna.

Det har blivit ett mål och sju assist för Sagoe Jr under säsongen.