Stjärnans mäktiga VM-facit – flest genom tiderna

Alexis Mac Allister har skrivit historia.

Ingen har spelat fler VM-matcher utan förlust än argentinaren.

Detta enligt siffror från Opta.

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Argentina besegrade England och är klara för sin andra raka VM-final. Mittfältsdynamon Alexis Mac Allister stod även för en personlig bedrift värd att vara stolt över.

27-åringen spelade under tisdagen sin trettonde match i VM-sammanhang utan att förlora. Det har ingen annan spelare lyckats med i turneringens 96 åriga historia, enligt Opta.

Sammanlagt har det blivit elva vinster och två kryss för Argentina när Mac Allister varit med på planen. Båda de oavgjorda matcherna gick dessutom till straffläggning, som Argentina också vann.

Att Mac Allister lyckats knippa utmärkelsen hänger till stor del på att han blev kvar på bänken i Argentinas premiär mot Saudiarabien 2022. Den matchen förlorade de blivande världsmästarna med 2–1. Sedan dess har inget lag lyckats besegra sydamerikanerna i VM.

Därefter har mittfältaren spelat samtliga matcher både 2022 och 2026. På söndag har han chansen att utöka sitt rekord när Argentina ställs mot Spanien i en ny VM-final.