Uppgifter: Pirlo aktuell för Italiens landslag

Italien letar fortfarande efter sin nästa förbundskapten.

Förbundets nya tekniska direktör Paolo Maldini vill plocka in Andrea Pirlo.

Detta uppger Gazzetta dello Sport.

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Efter tre raka VM-missar står Italien utan en förbundskapten. Det har tidigare talats om en återkomst för Antonio Conte, som ledde laget till framgång under EM 2016.

Nu har ytterligare ett prestigefyllt namn kommit upp. Enligt Gazzetta dello Sport vill förbundets tekniska direktör Paolo Maldini se Andreas Pirlo på landslagets tränarbänk.

Maldini, som spelade ihop med Pirlo i flera år i både Milan och landslaget, ska enligt tidningen ha framfört sin önskan till förbundets president Giovanni Malagò.

Andrea Pirlo tränar just nu Dubai United i Förenade Arabemiratens andradivision. Han har tidigare tränat Juventus, Sampdoria och turkiska Fatih Karagümrük.

Italien har stått utan en permanent förbundskapten sedan Gennaro Gattuso lämnade uppdraget efter VM-kvalfiaskot i april. I dagläget har U21-tränaren Silvio Baldini uppdraget som interim-lösning.

I höst väntar Belgien, Turkiet och Frankrike i Nations League för det italienska landslaget.