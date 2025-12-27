Amorim om Mounts tidiga byte: ”Kan inte förlora fler spelare”

Mason Mount byttes ut redan i halvtid när Manchester United slog Newcastle med 1–0.

Efter matchen gav tränaren Ruben Amorim sin förklaring till bytet.

– Han kände något, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån



Manchester United tog en knapp men viktig seger mot Newcastle United under fredagskvällen när man vann med 1-0. Trots vinsten väckte ett tidigt byte uppmärksamhet, då Mason Mount inte kom ut till den andra halvleken.

Efter matchen berättade United-tränaren Ruben Amorim att bytet gjordes av försiktighetsskäl.

– Han kände något i halvtid. Han ville fortsätta i andra halvlek, men vi kan inte förlora fler spelare. Jack (Fletcher) kom in och gjorde ett väldigt bra jobb, sa Amorim till Sky Sports.

Mount har haft en tuff period sedan flytten från Chelsea, med flera skadeavbrott under sin tid i Manchester United.

Den här säsongen har 26-åringen noterats för 15 matcher i den röda tröjan.