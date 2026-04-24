Arsenals glädje – stjärnan tillbaka efter skadan

Bukayo Saka har varit borta en månad på grund av skada.

Nu är Arsenal-stjärnan tillbaka inför matchen mot Newcastle.

– Goda nyheter, säger huvudtränaren Mikel Arteta.

Arsenal har haft en skadekris i laget den senaste tiden. Flera stjärnspelare har saknats samtidigt som resultaten har blivit sämre och nyligen gick Manchester City om Londonklubben som tidigare toppat tabellen i Premier League.

Inför lördagens möte med Newcastle ger Mikel Arteta positivt besked kring två av de spelarna som har varit borta. Det rör sig om Bukayo Saka och Riccardo Calafiori.

– Bukayo kommer förmodligen att vara med i truppen, så goda nyheter, säger Arteta till Sky Sports.

– Calafiori kommer också att vara med i truppen.

Arsenal ligger tvåa i Premier League. Matchen mot Newcastle startar 18.30 på lördagen.