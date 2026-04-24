Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Arsenals glädje – stjärnan tillbaka efter skadan

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Bukayo Saka har varit borta en månad på grund av skada.
Nu är Arsenal-stjärnan tillbaka inför matchen mot Newcastle.
– Goda nyheter, säger huvudtränaren Mikel Arteta.

Arsenal har haft en skadekris i laget den senaste tiden. Flera stjärnspelare har saknats samtidigt som resultaten har blivit sämre och nyligen gick Manchester City om Londonklubben som tidigare toppat tabellen i Premier League.

Inför lördagens möte med Newcastle ger Mikel Arteta positivt besked kring två av de spelarna som har varit borta. Det rör sig om Bukayo Saka och Riccardo Calafiori.

– Bukayo kommer förmodligen att vara med i truppen, så goda nyheter, säger Arteta till Sky Sports.

– Calafiori kommer också att vara med i truppen.

Arsenal ligger tvåa i Premier League. Matchen mot Newcastle startar 18.30 på lördagen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt