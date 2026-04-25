Aston Villas poängtapp – föll mot Fullham

Aston Villa missade chansen att stärka sitt grepp om en Champions League-plats.

De föll mot Fullham med 1–0 under lördagen.

Aston Villa är mitt uppe i en intensiv vår där klubben slåss om en topp fem-placering i Premier League samtidigt som laget nått semifinal i Europa League.

Men i lördagens bortamatch mot Fulham kom ett bakslag i ligaspelet.

Matchens enda mål föll strax före pausvilan när Ryan Sessegnon hittade nätet och gav hemmalaget ledningen. Aston Villa pressade för en kvittering i den andra halvleken, men lyckades aldrig få hål på Fulhams försvar.

För svensk del blev det ingen speltid. Victor Nilsson Lindelöf och Jonah Kusi-Asare satt på bänken för sina respektive lag under hela matchen.

Trots nederlaget har Aston Villa fortsatt marginal ner till jagande lag i kampen om Champions League-platserna, medan Fulham stärkte sina möjligheter att nå Europaspel nästa säsong.