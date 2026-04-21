Beskedet: Callum Hudson-Odoi missar resten av säsongen

Callum Hudson-Odoi ådrog sig en skada i kvartsfinalen mot FC Porto.

Nu kommer Nottingham med beskedet att hans säsong är över.

Nottingham Forest kämpar för att säkra nytt kontrakt i Premier League, samtidigt som laget tagit sig hela vägen till semifinal i Europa League. Nu kommer dock ett tungt besked för resten av säsongen.

Klubben meddelar att Callum Hudson-Odoi har genomgått en operation efter skadan han ådrog sig i kvartsfinalreturen mot FC Porto. Yttern väntas inte vara tillbaka i full träning förrän i sommar, vilket innebär att han missar återstoden av säsongen.

Den 25-årige offensiva spelaren anslöt från Chelsea FC inför säsongen 2023 och har under året bidragit med sex mål och fyra assist på 43 matcher.