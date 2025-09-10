Citys besked: Marmoush knäskadad – missar derbyt
Omar Marmoush, 26, byttes ut skadad för Egypten.
Nu meddelar Manchester City att det rör sig om en knäskada.
Anfallaren väntas missa derbyt mot Manchester United.
Det var i Egyptens landskamp mot Burkina Faso i fredags som olyckan var framme för Manchester City-anfallaren Omar Marmoush. Forwarden spelade från start för Egypten men efter bara nio minuters spel tvingades han lämna planen med en skada.
Under onsdagen meddelade Manchester City att 26-åringen har åkt på en knäskada. Marmoush väntas därmed missa derbyt mot Manchester United på söndag.
”City-anfallaren drabbades av skadan i de tidiga faserna av Egyptens VM-kvalmatch mot Burkina Faso på tisdagskvällen. Initiala resultat från en skanning utförd i Egypten visar att han inte kommer att vara tillgänglig för Manchester-derbyt på söndag, och han kommer nu att återvända till Manchester för vidare bedömning och för att påbörja sin rehabilitering”, skriver klubben i ett uttalande.
Det är i nuläget oklart hur allvarlig knäskadan är och hur länge Marmoush väntas bli borta.
”Alla i City önskar Omar ett snabbt tillfrisknande”, skriver City.
