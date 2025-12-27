Orsaken till Elangas frånvaro: ”Fick en smäll”

Anthony Elanga saknades i Newcastles match mot Manchester United.

Tränaren Eddie Howe förklarar att frånvaron berodde på en smäll mot Chelsea – inte någon petning.

Foto: Bildbyrån



Anthony Elanga har haft en tuff start i Newcastle United sedan flytten från Nottingham Forest i somras för en halv miljard kronor. Svensken har ännu inte gjort sitt första mål för ”skatorna” och saknades helt i lagets trupp mot Manchester United.

Newcastles tränare Eddie Howe förklarade efter matchen att Elanga fått en smäll i den senaste matchen innan jul.

– Han fick en smäll mot Chelsea. Vi tror inte att det är alltför allvarligt och hoppas få honom tillbaka snabbt, säger Howe enligt Chronicle Live.

Newcastle möter Burnley nästa gång i Premier League, på tisdag nästa vecka.



