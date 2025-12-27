Orsaken till Elangas frånvaro: ”Fick en smäll”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Anthony Elanga saknades i Newcastles match mot Manchester United.
Tränaren Eddie Howe förklarar att frånvaron berodde på en smäll mot Chelsea – inte någon petning.
Anthony Elanga har haft en tuff start i Newcastle United sedan flytten från Nottingham Forest i somras för en halv miljard kronor. Svensken har ännu inte gjort sitt första mål för ”skatorna” och saknades helt i lagets trupp mot Manchester United.
Newcastles tränare Eddie Howe förklarade efter matchen att Elanga fått en smäll i den senaste matchen innan jul.
– Han fick en smäll mot Chelsea. Vi tror inte att det är alltför allvarligt och hoppas få honom tillbaka snabbt, säger Howe enligt Chronicle Live.
Newcastle möter Burnley nästa gång i Premier League, på tisdag nästa vecka.
Den här artikeln handlar om: