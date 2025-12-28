Eriksen om Amorims uttalande: ”Inte klokt att säga offentligt”

Christian Eriksen är numera historia i Manchester United.

Den danske stjärnan lämnade den engelska klubben i somras när hans kontrakt gick ut.

Nu ger han svar på Amorims uttalande om att han ledde det sämsta United-laget någonsin.

– Det är inte klokt att säga de offentligt, säger han i en intervju med The Sunday Times.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksens tid i Manchester United var inte enkel. Förutom att klubben befann sig i en kris fick Eriksen inte regelbundet med speltid.

I slutet av 2024 tog Ruben Amorim över som tränare, och i en intervju med The Sunday Times berättar Eriksen att ett uttalande från portugisen skapade stor irritation i truppen.

Amorim ska ha sagt att han kanske ledde det sämsta Manchester United-laget någonsin, något som inte mottogs väl av spelarna.

– Det hjälpte överhuvudtaget inte spelarna. Vissa saker kan man säga internt, men det är inte klokt att säga dem offentligt. Det lägger extra press på spelarna och sätter ytterligare en stämpel på dem som redan gör sitt bästa, säger Eriksen.

– Det spelar ingen roll om han hade rätt eller inte, för oss var det bara: ”Nå ja, ännu en rubrik”, fortsätter han.