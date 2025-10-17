Guardiola med besked: Rodri missar mötet med Everton

Manchester City får klara sig utan en av sina viktigaste spelare i helgen.

Rodri, som redan tvingats stå över Spaniens landslagssamling, är inte redo för spel när City tar emot Everton.

– Han är inte redo, säger tränaren Pep Guardiola till klubbens hemsida.

Manchester City ställs mot Everton hemma på Etihad Stadium på lördag. Inför matchen bekräftar Pep Guardiola att mittfältsmotorn Rodri inte kommer till spel.

– Jag vet inte. Han är inte redo för i morgon (lördag), säger Guardiola.

Tränaren kunde däremot ge en ljusare nyhet kring Mateo Kovacic, som är redo för spel igen efter en tid på bänken under säsongsinledningen.

– Det är viktigt att han är tillbaka, säger Guardiola.

Dessutom uppger City-tränaren att Omar Marmoush och Rayan Aït-Nouri har återvänt till träning och är “nära comeback”.