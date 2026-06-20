Inför matchen: Nederländerna – Sverige

Nederländerna och Sverige möts i en gruppspelsmatch under lördagen.

Avspark 19:00. Här är allt du behöver veta.

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Nederländerna ställs mot Sverige i en avgörande gruppspelsmatch i VM på NRG Stadium i Houston.

Avspark sker klockan 19:00 svensk tid, lördagen den 20 juni 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Nederländerna inledde turneringen med ett oavgjort resultat, 2-2 mot Japan, efter att ha tappat ledningen sent i matchen. Trots att de är favoriter i gruppen finns det nu en press att säkra en seger för att inte hamna i ett prekärt läge inför sista omgången. Laget, lett av Ronald Koeman, förväntas kontrollera spelet men måste visa mer skärpa i avsluten.

Sverige kommer däremot från en total urladdning. Laget krossade Tunisien med hela 5-1 i öppningsmatchen, där anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres visade klass. Segern innebär att Graham Potters landslag toppar Grupp F och har ett gyllene läge att säkra avancemang redan i denna match. En vinst här skulle vara ett enormt styrkebesked.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen bjuder på en intressant kontrast mellan två lag med helt olika ingångsvärden. Nederländerna kommer från en match där de hade svårt att omvandla spelövertag till klara chanser, vilket resulterade i ett lågt xG-värde trots två gjorda mål. Deras fokus kommer ligga på att bryta ner ett välorganiserat svenskt försvar.

För Sverige handlar det om att utnyttja det momentum man byggt upp. Laget visade mot Tunisien att man inte behöver stort bollinnehav för att vara effektiva. Med den kliniska anfallsduon Isak och Gyökeres på topp är kontringsspelet ett vasst vapen. Den taktiska nyckeln blir huruvida Sveriges försvar kan stå emot den nederländska pressen och samtidigt ge understöd till anfallet.

Motivationen är på topp i båda läger. Nederländerna måste vinna för att leva upp till förväntningarna och ta kontroll över gruppen. Sverige, å andra sidan, spelar utan press och kan med en ny seger säkra en plats i slutspelet, vilket skulle överträffa mångas förväntningar. Svensk fotboll blickar mot en potentiell skräll.

Inbördes möten

Historiskt sett har mötena mellan Nederländerna och Sverige varit jämna. I de sex officiella tävlingsmatcherna har Nederländerna vunnit två, Sverige en, och tre har slutat oavgjort. Målskillnaden är 9-5 till nederländsk fördel.

Detta blir andra gången lagen möts i ett VM. Det första mötet, 1974, slutade mållöst 0-0. De senaste tävlingsmatcherna var i kvalet till VM 2018, där Nederländerna vann med 2-0 i Amsterdam och matchen på svensk mark slutade 1-1.

Statistiken visar att det i snitt blir 2,3 mål per match när dessa lag möts. Intressant nog har båda lagen bara gjort mål i tre av de sex officiella mötena, vilket tyder på att matcherna ofta är tillknäppta.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.