Holland-experten inför Sverige: ”Fruktansvärt sårbara”

Sverige möter Nederländerna i VM.

Då pekar den Matthijs Klerkx ut flera svagheter hos det svenska motståndet.

– Som mest sårbara i defensiven, säger experten till FD.

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Efter den svenska premiärsegern mot Tunisien toppar Sverige Grupp F inför mötet med Nederländerna. Ronald Koemans mannar fick bara med sig 2–2 mot Japan i premiären.



För att få koll på Sveriges midsommar-motstånd kontaktade FotbollDirekt den holländska experten Matthijs Klerkx på Soccernews. Han varnar framför allt för snabbheten offensivt.



– Snabbheten hos våra anfallare, som Malen och Summerville, överraskar ibland försvararna, säger Klerkx till FD.



Vilken är den största farhågan i att möta Sverige?

– Om det är någonting är det deras kontringsspel, eftersom Nederländerna är som mest sårbara i defensiven med Van Dijk, säger han.



Liverpool-försvararen har hunnit bli 34 år gammal och spelar med lagkaptensbindeln längs armen. Enligt experten kan vi förvänta oss en matchbild där Holland äger bollinnehavet, men där det svenska försvaret förhoppningsvis inte behöver ingripa allt för ofta.



– Holländarna kommer att ha bollen och mest troligt inte skapa någonting alls, eftersom mittfältet med De Jong, Gravenberch och Reijnders har fel dynamik. Gravenberch är den enda som besitter lite kreativitet, menar Klerkx.



Han avslutar med att peka ut en nyckelspelare i båda lagen – som troligtvis kommer att ha sina duster ute på planen.



– Jag tror Isak kommer att vara nyckeln för Sverige och förmodligen Van Dijk för Nederländerna eftersom vi ser fruktansvärt sårbara ut i backlinjen.



Under natten till lördag kom en potentiell smäll för Nederländerna. Den viktiga kuggen Frankie De Jong ser ut att missa matchen efter en kollision på träning. Sedan tidigare står det också klart att Quinten Timber missar matchen för Hollands del.



Matchen mellan Sverige och Nederländerna sparkar igång klockan 19:00 svensk tid.



