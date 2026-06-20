Nya uppgifter om Brantlind-affär: 20 miljoner

Benjamin Brantlind ryktas vara på väg till Strasbourg.

Igår rapporterade franska medier om att försäljningen är värd 11 miljoner kronor.

Men Sportbladet har andra uppgifter.

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Benjamin Brantlind har ryktats vara på väg bort från IFK Göteborg i sommar, så att klubben ska få betalt för honom. 17-åringens kontrakt löper nämligen ut vid årsskiftet. I veckan uppgav Fabrizio Romano att den unge mittfältaren skulle vara på väg till Strasbourg, i Ligue 1.



Under gårdagen kom uppgifter från franska L ’Equipe som som gjorde gällande att Strasbourg köper loss talangen från Blåvitt för ungefär 11 miljoner svenska kronor. Men Sportbladet sitter på andra uppgifter, och hävdar istället att det rör sig om drygt 20 miljoner kronor.



Benjamin Brantlind har noterats för 30 matcher i den blåvita tröjan.