Uppgifter: Bayern München nobbar bud på Jonah Kusi-Asare

Jonah Kusi-Asare är på lån hos Fullham.

Nu försöker de köpa loss svensken från Bayern München men det första budet har blivit nobbat.

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Jonah Kusi-Asare spenderade den senaste säsongen på lån i Fulham, som nu uppges vilja säkra anfallarens framtid i klubben.

Enligt den tyska podden Bayern Insider har Fulham lagt ett första bud på den svenske talangen, men Bayern München ska ha tackat nej. Budet uppges ha legat på tre miljoner euro, motsvarande omkring 33 miljoner kronor.

Den 18-årige anfallaren fick begränsat med speltid i Premier League och noterades för 49 minuter i A-laget. I Fulhams reservlag imponerade han däremot med fyra mål på fem matcher.

Kusi-Asare, som även representerar Sveriges U21-landslag, anslöt till Bayern München från AIK i februari 2024.