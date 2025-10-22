John Terry vill träna Chelsea: ”Det är min sista dröm”

Han har spelat 717 matcher för Chelsea.

Nu drömmer John Terry om att bli tränare för London-laget.

– Jag tror att jag skulle vara en riktigt bra huvudtränare, säger 44-åringen i en video på sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Den före detta mittbacken John Terry spelade hela 717 matcher för Chelsea under sin proffskarriär och är den näst mesta spelaren i klubbens historia.

Sedan han lade skorna på hyllan 2018 har Terry växlat över till att bli tränare. Under tre år var han assisterande till Dean Smith i Aston Villa och när han lämnade det uppdraget trodde han att han skulle få förtroendet som huvudtränare någonstans.

Så har det dock inte blivit, och idag jobbar 44-åringen i Chelseas akademi.

Nu berättar han, i en video som han delat på sina sociala medier, om sin stora dröm.

– För mig är det som saknas att bli tränare för Chelsea. Det är min sista dröm, säger han.

– Jag tror att jag skulle vara en riktigt bra huvudtränare. Efter 22 år som spelare lär man sig tillräckligt för att kunna leda ett lag, fortsätter Terry.

Vidare berättar Chelsea-legenden att han har svårt att begripa varför han inte har fått något uppdrag som huvudtränare.

– Jag hade otroliga år i Villa och lämnade för att bli huvudtränare. Jag tyckte att jag var redo. Men jag fick inte ens en chans i League One. Jag hade några intervjuer, men svaret var alltid: ”Du har ingen erfarenhet.” När jag ser vilka som får tränarjobb i dag blir jag förvånad, avslutar Terry.