Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

John Terry vill träna Chelsea: ”Det är min sista dröm”

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Han har spelat 717 matcher för Chelsea.
Nu drömmer John Terry om att bli tränare för London-laget.
– Jag tror att jag skulle vara en riktigt bra huvudtränare, säger 44-åringen i en video på sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Den före detta mittbacken John Terry spelade hela 717 matcher för Chelsea under sin proffskarriär och är den näst mesta spelaren i klubbens historia.

Sedan han lade skorna på hyllan 2018 har Terry växlat över till att bli tränare. Under tre år var han assisterande till Dean Smith i Aston Villa och när han lämnade det uppdraget trodde han att han skulle få förtroendet som huvudtränare någonstans.

Så har det dock inte blivit, och idag jobbar 44-åringen i Chelseas akademi.

Nu berättar han, i en video som han delat på sina sociala medier, om sin stora dröm.

– För mig är det som saknas att bli tränare för Chelsea. Det är min sista dröm, säger han.

– Jag tror att jag skulle vara en riktigt bra huvudtränare. Efter 22 år som spelare lär man sig tillräckligt för att kunna leda ett lag, fortsätter Terry.

Vidare berättar Chelsea-legenden att han har svårt att begripa varför han inte har fått något uppdrag som huvudtränare.

– Jag hade otroliga år i Villa och lämnade för att bli huvudtränare. Jag tyckte att jag var redo. Men jag fick inte ens en chans i League One. Jag hade några intervjuer, men svaret var alltid: ”Du har ingen erfarenhet.” När jag ser vilka som får tränarjobb i dag blir jag förvånad, avslutar Terry.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt