Isak fick titta på – när City slog Liverpool

Manchester City tog emot Liverpool under söndagen.

Matchen slutade 3–0 till City.

Alexander Isak var bänkad hela matchen.

Inför Premier League-matchen mellan Manchester City och Liverpool stod det klart att Alexander Isak var tillbaka på bänken. Svensken hade missat flera matcher för Liverpool på grund av en ljumskskada – men fick nu vara med vid sidan.

Manchester City fick en drömstart när de i den tionde minuten tilldelades en straff. Då klev norrmannen Erling Halland fram för att ge hemmalaget ledningen – men Liverpool-keepern Giorgi Mamardashvili gick rätt.

Drygt 20 minuter efter den brända straffen revanscherade sig Haaland när han nickade in 1–0. Strax före paus nätade Liverpools Virgil van Dijk men domaren vinkade av målet då en offside-stående Andy Robertson ska ha påverkat City-keepern.

I stället vände det åt andra hållet och Nico González drog till emd ett långskott till 2–0 City.

Matchen slutade 3–0 efter att Jeremy Doku gjort matchen sista mål.

Alexander Isak fick titta på från bänken. Svensken byttes aldrig in i matchen.