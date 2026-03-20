TV: Kryss i Bournemouth – efter fyra mål på 20 minuter

Under fredagskvällen ställdes Bournemouth mot Manchester United.

Då var matchen mållös i 60 minuter.

Därefter gjorde båda lagen två mål på 20 minuter och delade på poängen.

Det utspelade sig minst sagt märkliga scener på Vitality Stadium under fredagskvällen när Bournemouth tog emot Manchester United i Premier League.

Matchen, som ingår i den 31:a omgången, var mållös fram till den 61:a minuten – då Bruno Fernandes förvaltade en straffspark och gjorde 1-0 för bortalaget.

Det skulle också visa sig vara början på en riktigt målkavalkad. Fem minuter efter portugisens mål såg Ryan Christie till att kvittera matchen. Fyra minuter senare återtog Manchester United ledningen efter att James Hill gjort ett självmål på Fernandes hörna.

Tio minuter efter matchens tredje mål gjorde Harry Magurie ner Evanilson i straffområdet och tilldelades ett rött kort. Den 19-årige inhopparen Eli Junior Kroupi visade inga nerver utan placerade in matchens fjärde mål på 20 minuter.

Trots manfallet höll Michael Carricks lag emot och fick med sig en poäng från bortamatchen i Bournemouth.