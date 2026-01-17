JUST NU: Så startar United och City i Manchester-derbyt

Manchester-derby denna lördag.

Manchester United tar emot Manchester City.

Inför matchen så har startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Det vankas stormöte i Manchester denna lördag då Manchester United tar emot Manchester City.

Inför derbyt på Old Trafford som sparkar igång vid 13:30 så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Manchester United: Lammens – Dalot – Maguire – Martinez – Shaw – Dorgu – Casemiro – Fernandes – Mainoo – Amad – Mbeumo.

Manchester City: Donnarumma – Lewis – Khusanov – Alleyne – Ake – Rodri – Silva – Semenyo – Foden – Doku – Haaland.