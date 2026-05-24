JUST NU: Spurs stannar i Premier League

Tottenham Hotspur blir kvar i Premier League.

Spurs säkrade kontraktet efter en 1-0-seger mot Everton.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har haft en mardrömssäsong och inför den sista omgången stod viktiga poäng på spel när Everton var på besök. Spurs behövde ta poäng och hoppas på en West Ham-förlust för att säkra kontraktet.

När startelvorna basunerades ut stod det klart att Lucas Bergvall inledde på Spurs-bänken.

Tottenham fick jubla i den första halvleken. Detta då Joao Palhinha tog vara på sin egen stolpretur. Portugisen petade in bollen bakom Jordan Pickford i den 43:e minuten.

Spurs fortsatte att hålla sig kvar vid en uddamålsledning och mot slutet av matchen låg hemmalaget lågt för att inte ge Everton några chanser till kvittering.

Tottenham vann matchen och räddade sig kvar i den högstaligan med blotta förskräckelsen. Trots att Surs räddade kontraktet är det klubbens sämsta säsong någonsin.

Det var däremot lättade spelare, ledare och supportrar som fick avsluta säsongen med en viktig seger.



