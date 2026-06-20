”En jäkla kämparmatch” – så minns vi Sveriges möten mot Nederländerna

På midsommardagen ställs Sverige mot Nederländerna i VM.

Då kan blågult äntligen vinna en mästerskapsmatch mot de oranga.

Här kommer ett sammandrag över nationernas tidigare möten i stora mästerskap.

Foto: Alamy

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När Graham Potters blågula landslag kliver ut på NRG Stadium i Houston under lördagen är det andra gången i VM-historien som man ställs mot Nederländerna. Det första mötet skedde 1974 i Dortmund.

Det är svårt att tro idag, men inför VM i Västtyskland för 52 år sedan var Nederländerna en fotbollsnation med med ett skralt VM-facit. De orangeklädda spelade sitt första världsmästerskap sedan 1938 och hade inför turneringen aldrig vunnit en VM-match.

Sverige var däremot vana VM-deltagare. Flera i den svenska truppen var med i Mexiko fyra år tidigare och minnena från finalplatsen på Råsunda 1958 var fortfarande färska.

Men Nederländerna hade också sitt kanske bästa landslag genom tiderna, anförda av den numera legendariska Johan Cruyff på topp.

Johan Cruyff i kamp med Ralf Edström. Foto: Alamy

Då som nu möttes lagen i den andra gruppspelsmatchen, i nära anslutning till det svenska midsommarfirandet. Sverige hade spelat 0–0 i premiären mot Bulgarien. Nederländerna kom från sin första VM-seger någonsin mot Uruguay.

Matchen på Wesfalenstadion i Dortmund slutar även den 0–0 och i efterhand var svenskarna mest nöjda med den delade poängen. Det menar åtminstone Staffan Tapper som spelade i 61 minuter.

– Vi gör en bra match, en jäkla kämparmatch. Det var tufft motstånd, vi får springa så in i helsike, sa han i Olof Lunds-podcast 2016.

Den tidigare mittfältaren imponerades särklit av den nederländska talismanen på topp.

– De spelade totalfotboll, och skiftade platser. Cruyff, ena stunden var han vänsterback och sen är han på kanten och hämtar boll och flyttar boll.

Både Sverige och Nederländerna tog sig vidare till det andra gruppspelet. Där slutade Sverige trea i sin grupp efter förluster mot Polen och värdnationen Västtyskland.

Desto bättre gick den för Nederländerna. Cruyff och gänget tog tre raka segrar utan att släppa in ett enda mål, vilket räckte hela vägen till nationens första VM-final.

Finalen i München slutade 2–1 till Västtyskland efter ett avgörande mål från Gerd Müller.

”Men nu får det räcka”

Det skulle dröja 30 år innan Sverige och Nederländerna mötes igen i ett stort mästerskap. Den här gången var det EM-kvartsfinal i portugisiska Faro som stod på menyn.

Sverige kom från ett tajt gruppspel där man trots endast en seger lyckade knippa åt sig gruppsegern på bättre målskillnad. Nederländerna fick nöja sig med en andraplats bakom ett högt flygande Tjeckien.

Kvartsfinalen på Estadio Algarve blev en sprakade tillställning som bara ökade i intensitet ju längre matchen led. Efter 90 minuter stod det 0–0, precis som det gjorde i Dortmund 1974. Förlängning väntade och chanserna blev än hetare.

Först räddar Andreas Isaksson ett skott från Arjen Robben som styrdes ut via stolpen. Kort därpå drog Kim Källström bollen i vid sidan av Edvin van der Saars målbur.

I den andra förlängningskvarten fortsatte målchanserna att hagla. Isaksson räddade en farlig frispark från Clarence Seedorf, sedan träffade Henrik Larsson ribbans överkant från nära håll.

– En annan dag går den ribba in, säger Larsson i EM-krönikan för 2004.

Men det det var inte slut där. Även Fredrik Ljungberg var nära att bli matchhjälte när hans distansskott tog i utsidan av stolpen.

– Men nu får det väll räcka, skriker kommentatorn Staffan Lindeborg i SVT:s sändning.

Och det fick mycket rikligt räcka där. Det blev inga mål i förlängningen och kvartsfinalen avgjordes på straffar.

Tre nej öppnade upp för Mellberg i straffläggningen. Foto: Alamy

Inför straffläggningen behövde tränarduon Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck stuva om i sin lista på straffläggare. De givna namnen Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg och Kim Källström skrevs ner. Detsamma gällde för Christian Wilhelmsson.

När det sedan kom till vem som skulle ta den eventuella sjätte straffen så blev det svårare. Tobias Linderoth, Andreas Jakobsson och Mikael Nilsson tackade alla nej. Frågan gick till lagkaptenen Olof Mellberg, som lite motvilligt sa ja.

Det var därmed lite skivet i stjärnorna att straffläggningen skulle gå till en sjätte omgång. Då klev en märkbart spänd svensk lagkapten fram till straffpunkten. Skottet var hårt, men inte speciellt bra riktat.

van der Saar räddade och Nederländerna fick chansen att avgöra. Arjen Robben förvaltade säkert sin spark från elva meter och de oranga var vidare till semifinal.

Olof Mellbergs numera klassiska straffmiss. Foto: Alamy



13 år senare fick Sverige en dos revansch på holländarna.

Hösten 2017 gjorde blågult upp om en VM-plats mot Nederländerna och Frankrike. Det stod tidigt klart att fransmännen skulle knipa förstaplatsen. Det var nu upp till Sverige och Nederländarna göra upp om vem som skulle bli grupptvåa.

Sverige var tre poäng före Nederländerna med två matcher kvar och i den sista omgången väntade ett mötas i Amsterdam. Men först var det Luxemburg hemma för Jannes Anderssons mannar. En storvinst och blågult skulle ha råd med en förlust i den sista omgången mot holländarna.

Det visste den dåvarande förbundskaptenen Dick Advocaat, numera tränare för VM-laget Curaçao. Under en presskonferens fick han en fråga från en nederländsk journalist om hur han skulle känna om Sverige vann med, säg, 8–0 mot Luxemburg.

– Det kommer inte hända, svarade Advocaat bryskt.

Så fel det kan bli. Sverige vann med just 8–0 och Nederländerna var tvungna att besegra blågult med 7–0 i Amsterdam för att hålla VM-drömmen vid liv. Det blev endast 2–0 och Sverige var klart för play off på holländarnas bekostnad.

Svenskarna firar den säkrade play off-platsen i Amsterdam. Foto: Bildbyrån

Nu ställs de båda länderna mot varandra i ett VM igen. Sverige har en imponerande storseger mot Tunisien i bagaget, Nederländerna står på en pinne efter oavgjort mot Japan i premiären.

Sveriges chanser till avancemang ser goda ut, men ett positivt resultat mot de oranga kan ge än bättre förutsättningar inför fortsättningen. Nederländerna skulle må bra av seger för att kunna lufta truppen i sin sista gruppspelsmatch mot Tunisien.

19:00 under midsommardagen avgörs det.