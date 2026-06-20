Nederländerna – Sverige: Truppnyheter och förväntade startelvor

Nederländerna och Sverige möts i VM ikväll.

Här är allt du behöver veta om truppnyheterna inför matchen.

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Båda lagen kommer till spel med starka trupper, men det finns några spelare som behöver vara försiktiga för att undvika avstängningar. Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor inför detta viktiga möte i kampen om slutspelsplatserna.

Nederländerna: Status i truppen och förväntad startelva

Förbundskapten Ronald Koeman kan glädjas åt att ha en skadefri trupp att tillgå inför matchen mot Sverige. Inga nya skador rapporterades efter premiären mot Japan.

Däremot drog tre spelare på sig gula kort i öppningsmatchen: Crysencio Summerville, Memphis Depay och Micky van de Ven. Trion behöver spela disciplinerat för att inte riskera en avstängning i den sista gruppspelsmatchen. Trots detta förväntas Koeman ställa upp med en liknande elva som senast, där Ryan Gravenberch var en nyckelspelare med två assist.

Nederländerna förväntad startelva (4-3-2-1):

Verbruggen – Van de Ven, van Hecke, van Dijk, Dumfries – de Jong, Reijnders, Gravenberch – Gakpo, Summerville – Malen

Sverige: Status i truppen och förväntad startelva

Graham Potter har nästan hela sin trupp tillgänglig efter den imponerande 5-1-segern mot Tunisien. Den enda oron rör Gabriel Gudmundsson, som tvingades utgå med en skada.

Hans tillstånd är ännu inte bekräftat, men Elliot Stroud, som ersatte honom, är redo att kliva in från start om det skulle behövas. I övrigt är stämningen på topp i det svenska lägret, och med anfallsstjärnorna i form finns det ingen anledning att göra stora förändringar. Den framgångsrika 3-5-2-formationen förväntas användas igen.

Sverige förväntad startelva (3-5-2):

Nordfeldt – Lindelöf, Lagerbielke, Hien – Stroud, Ayari, Karlström, Bernhardsson, Nygren – Gyökeres, Isak

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