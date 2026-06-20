TV guide: Så kan du se Nederländerna – Sverige

Nederländerna möter Sverige den 20 juni 2026 i VM.

Här hittar du all information om TV-kanal, streaming och avsparkstid.

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Nederländerna möter Sverige den 20 juni i gruppspelet av fotbolls-VM 2026. Matchen är viktig för båda lagen i kampen om avancemang från Grupp F och väntas bli en av Sveriges mest intressanta matcher hittills i turneringen.

Här är allt du behöver veta om var kan man se Nederländerna mot Sverige, inklusive TV-sändning, streaming och avsparkstid.

Arena: NRG Stadium, Houston

NRG Stadium, Houston Datum: 20 juni 2026

20 juni 2026 Avsparkstid: 19:00 (svensk tid)

19:00 (svensk tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streamingplattform: TV4 Play Sport

Nederländerna mot Sverige – Vad man kan förvänta sig

Sverige kommer till mötet med gott självförtroende efter den övertygande 5–1-segern mot Tunisien i den senaste gruppspelsmatchen. Offensiven med Alexander Isak och Viktor Gyökeres har sett stark ut, samtidigt som mittfältet med Yasin Ayari och Benjamin Nygren visat fin form.

Nederländerna spelade samtidigt 2–2 mot Japan i en underhållande match där laget visade offensiv kvalitet men också vissa defensiva brister. Med spelare som Virgil van Dijk, Frenkie de Jong och Cody Gakpo väntas dock nederländarna bli en tuff motståndare.

Båda lagen jagar viktiga poäng i Grupp F, vilket gör att matchen Nederländerna mot Sverige live kan få stor betydelse för vilka nationer som går vidare till slutspelet.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.