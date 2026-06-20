VM medan du sov: Raphinha utgick skadad

God morgon!

Här är allt du har missat från nattens VM-matcher.

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Detta har hänt

USA tog sig vidare till slutspel efter 2–0 segern mot Australien. Sedan kunde Marocko vinna mot Skottland vilket gör att platserna till avancemang fortsatt ör öppna. Brasilien vann mot Haiti med 3–0 och sedan kunde Paraguay vinna med 1–0 mot Turkiet trots rött kort.

Nattens rubriker

Raphinha utgick skadad när hans Brasilien mötte Haiti. I den 40:e minuten fick man se oroande bilder för det brasilianska landslaget och dess supportrar när Raphinha satte sig ner, och sedermera kastade in handduken. Exakt vad som har hänt är fortsatt oklart men beslutet att han skulle utgå skedde snabbt.

Nattens överraskning

Värdlandet USA tog sig vidare till slutspel efter att ha vunnit med 2–0 mot Australien under gårdagskvällen. Därmed kommer deras VM-äventyr få fortsätta och folkfesten lika så.