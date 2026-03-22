JUST NU: Sunderland vinner andra raka Tyne Wear-derbyt

Under söndagen ställdes Newcastle mot Sunderland i ett Tyne Wear-derby.

Då såg rivalerna ut att dela på poängen.

Detta fram till den 90:e minuten, då Brian Brobbey avgjorde för bortalaget.

Under söndagen ställdes Newcastle United mot Sunderland i den 31 omgången av Premier League.

I derbyelvorna fanns två svenska landslagsmän med från start, i form av Anthony Elanga i hemmalaget och Melker Ellborg i bortalaget.

Efter att matchen hade blåsts igång dröjde det endast tio minuter innan matchens första mål skulle falla. Detta efter att Ellborg slagit en kort inspark till Luke O’Nien som i sin tur slarvade med uppspelet. Det ledde till att Nick Woltemade kunde spela fram Anthony Gordon som rullade in 1-0 i Tyne Wear-derbyt.

Det skulle bli den första halvlekens enda mål.

I den andra dröjde det tolv minuter innan nästa skulle falla. Detta efter att bortalaget slagit in en hörna som yttern Chemsdine Talbi tryckte in i mål efter en något rörig situation i straffområdet.

Det såg också länge ut att bli matchens sista mål. Detta fram till den 90:e minuten, då Brian Brobbey gjort mål på sin egen retur från nära håll. Under firandet drog Nederländaren av sig tröjan och tilldelades en varning.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Burn, Botman, Hall – Ramsey, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes – Woltemade.

Sunderland: Ellborg; Geertruida, O’Nien, Alderete, Hume – Diarra, Xhaka, Sadiki – Rigg, Brobbey, Talbi.