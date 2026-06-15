Klart: Succétränaren tar över Crystal Palace

Crystal Palace har hittat en ersättare till Oliver Glasner.

Pierre Sage tar över Londonklubben.

Foto: Bildbyrån

Crystal Palace har genomlevt sin mest framgångsrika era i samband med Oliver Glasners tränargärning. Under hans ledning har Londonlaget tagit hem både en FA Cup-titel och en Conference League-buckla, samt varit ett stabilt lag i Premier League.

Redan i vintras meddelade österrikaren att han skulle lämna klubben efter säsongen. Nu har Palace funnit sin nästa tränare.

Det blir Pierre Sage som kommer att träna Londonlaget under nästa säsong. Fransmannen tränade Lens under den förra säsongen och ledde laget till sin andra inhemska cuptitel någonsin. Han utnämndes även till den franska ligans bästa tränare.

Sage har även tränat Lyon.