Klart: Avgår som förbundskapten för Sydafrika

Ytterligare en VM-tränare har lämnat.

Hugo Broos kliver av som förbundskapten för Sydafrika.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Sydafrika gjorde sitt bästa VM någonsin i sommar när man tog sig vidare till sextondelsfinal. Bedriften skedde under ledning av belgaren Hugo Broos.

Nu meddelar det sydafrikanska förbundet att han lämnar uppdraget som förbundskapten.

Broos tog över Sydafrika 2021 och förutom avancemanget i VM ledde belgaren landet till en bronsmedalj i Afrikanska mästerskapen 2023, Sydafrikas bästa placering i turneringen på 23 år.

I samband med landets VM-premiär mot Mexiko blev 74-åriga Broos turneringens äldsta spelare någonsin.

Rekordet höll sig i bara några timmar innan Tjeckiens ett år äldre förbundskapten Miroslav Koubek knep titeln. Tre dagar senare blev även det rekordet slaget av Curacaos 78-åring Dick Advocaat.

Broos har även varit förbundskapten för Kamerun, samt tränat klubbar som Genk, Anderlecht och Club Brugge i hemlandet Belgien.