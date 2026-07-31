Tillbaka efter skada: ”Älskar att spela här”

STOCKHOLM: Efter en månad utanför planen är Vilde Hasund tillbaka.

Det är norskan väldigt glad för.

– Jag har längtat otroligt mycket, säger hon till FotbollDirekt.

Vilde Hasund stod för ett av målen när Hammarby besegrade AIK med 4–1 i juni. Sedan dess har 29-åringen brottats med en ljumskskada.

Mot Växjö under fredagen var hon redo att spela.

– Det har varit en lång månad utan fotboll. Men det är jätteskönt att vara tillbaka. Jag har längtat otroligt mycket. Jag älskar att spela här och det är alltid magisk stämning, säger Hasund till FotbollDirekt.

Hammarby vann med hela 5–0 och har därmed två storsegrar i ryggan, efter att ha besegrat IFK Norrköping med 4–0 i den förra omgången.

Innan det var det segrar med uddamålet som gällde för Bajen.

– Vi spelar en väldigt fin fotboll och bara kör. Vi har haft lite svårt att göra mål innan, det har varit många 1–0 och 2–0-matcher. Men nu har det verkligen lossnat så det känns väldigt kul. Vi har många i laget som kan göra mål, menar Vilde Hasund.

Segern mot Växjö gav tre viktiga poäng i toppstriden. Hammarby tar nu fyra poäng mer än tvåan BK Häcken, som spelat två matcher mindre än de grönvita. Men det är guldet som man går för, enligt Hasund.

– När du spelar i Bajen är det man kämpar för. Vi vill står där i november med bucklan.